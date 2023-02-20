سحب 300 ألف عبوة ستاربكس من الأسواق احتوت على قطع زجاج

سحبت إدارة الغذاء والدواء في أمريكا من الأسواق نحو 300 ألف عبوة من مشروب ستاربكس فانيلا فرابوتشينو ، بسبب وجود شظايا زجاجية في بعض تلك العبوات من المحتمل أن تتسبب في إصابات خطيرة أو الوفاة.



ويأتي قرار سحب 300 ألف عبوة من مشروب ستاربكس لاحتوائها على زجاج قد يسبب الوفاة، بالتزامن مع قرار بمضاعفة النشاط التجاري لستاربكس في منطقة آسيا والمحيط الهادئ مع أكبر توسع في 5 سنوات، حيث سيقوم ستاربكس بفتح أزيد من 400 متجر في جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ في عام 2023 يمثل أكبر توسع لها في المنطقة منذ 5 سنوات.

حيث تخطط شركة مقاهي ستاربكس إلى إضافة منافذ جديدة في الهند وإندونيسيا وتايلاند وماليزيا ولاوس والفلبين والتوسع خارج المدن الكبرى.

مشروب ستاربكس على أرفف المعارض في المولات

وبدأ السحب الطوعي يشمل أكثر من 300 ألف زجاجة من مشروب ستاربكسفرابوتشينو للقهوة المثلجة بالفانيليا في 28 يناير، وفق إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

وأشارت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إلى العثور على ما وصفته بجسم غريب (زجاج) من المحتمل أن يتسبب بإصابات خطيرة أو الوفاة دون أن ذكر لأي بلاغ عن وجود إصابات لعشاق مشروب ستاربكس .

ستاربكس Starbucks

بدأت شركة المقاهي الأمريكية ستاربكس Starbucks في العمل على أيدي 3 شركاء وهم مدرس اللغة الإنجليزية جيري بالدوين ومدرس التاريخ زيف سايغل والكاتب غوردان بوكر في ولاية واشنطن في العام 1971 .

ووفق إحصائية في نوفمبر من العام 2021 فشركة ستاربكس تمتلك أزيد من 16,226 فرعا في 84 دولة حول العالم منها 15,444 داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

عشاق ستاربكس





فيما يصل عدد الموظفين في شركة ستاربكس إلى 383,000 موظفا في جميع فروعها التي تقدم عددا من المشروبات الساخنة والباردة التي تحظى بشعبية واسعة وتروق لمئات الملايين من البشر حول العالم ومنها الموكا، اسبريسو، قهوة أمريكية، الشوكولاته، الفانيلا والكريمه، الكراميل، فضلا عن الحلويات التي والسندويشات التي تقدمها ستاربكس في جميع فروعها أيضا.



