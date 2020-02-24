سد النهضة: حل غالبية نقاط الخلاف

أعلنت السودان عن التوصل للاتفاق بنسبة 90% في مفاوضات سد النهضة مع مصر وإثيوبيا، والتي تُعقد في واشنطن يوم 28 و29 فبراير الجاري.

أكد وزير الري والموارد المائية السوداني الدكتور ياسر عباس، أن وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي شاركا في الاجتماعات كمراقبين للمفاوضات حول سد النهضة في نوفمبر 2019، وتم عقد 4 اجتماعات فنية في القاهرة وأديس ابابا والخرطوم، واجتماعين تقييميين في واشنطن.

وأضاف عباس، خلال مؤتمر صحفي له بالخرطوم، اليوم الإثنين، أن المراقبين للمفاوضات أصبحوا يقدموا مقترحات فنية حول ملئ سد النهضة والتشغيل.

وكشف عن عقد اجتماع يوم 28 و29 فبراير بالولايات المتحدة الامريكية لمناقشة مسودة اتفاق مقترح من الخزانة الأمريكية والبنك الدولي حول سد النهضة.

وشدد على أن مراحل التفاوض السابقة جعلت نقاط الخلاف محدودة جدًا، حيث تم الاتفاق على 90% منها، ويتبقى نحو 10% فقط للتوقيع النهائي على الاتفاق من الدول الثلاث.

وأوضح أن السودان لعب دورا أساسيا ومحوريا في مفاوضات سد النهضة؛ لكون موقع السودان محوري في دول حوض النيل.