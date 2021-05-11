سرايا القدس تقصف تل أبيب ومدن إسرائيلية برشقات صاروخية

أعلنت “سرايا القدس” الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، فجر الثلاثاء، عن قصف مدينة تل أبيب ومدن إسرائيلية أخرى برشقات صاروخية.

وقالت السرايا، في بيان مقتضب، إنها قصفت “تل أبيب والمدن المحتلة برشقات صاروخية”، دون تفاصيل أكثر.

ولم تعلق السلطات الإسرائيلية على بيان التنظيم الفلسطيني المسلح حتى الساعة 00.40 تغ.

وفي وقت متأخر من مساء الإثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي، إطلاق عملية عسكرية على قطاع غزة تحمل اسم” حارس الأسوار”، بحسب موقع “واللا” الإسرائيلي.

وحتى فجر الثلاثاء، استشهد 20 فلسطينيا، بينهم 9 أطفال، وأصيب 95 آخرون، جراء الغارات الإسرائيلية على القطاع، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

وأعادت الشرطة الإسرائيلية، مساء الإثنين، اقتحام المسجد الأقصى، مستخدمة الرصاص المعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع والصوتية، بعد اقتحامه لمدة 4 ساعات صباح اليوم ذاته، والاعتداء على المصلين فيه.

وخلف الاقتحامان أكثر من 612 إصابة بصفوف الفلسطينيين بينهم مسعفون، وفق “الهلال الأحمر” الفلسطيني.

وانتقل التوتر في القدس المحتلة إلى قطاع غزة، بعد أن منحت “الغرفة المشتركة” في القطاع، إسرائيل، مهلة حتى (15.00 تغ) من مساء الإثنين، لسحب جنودها من المسجد الأقصى وحي “الشيخ جراح” بمدينة القدس المحتلة والإفراج عن المعتقلين.

وعقب انتهاء المهلة، أطلقت الفصائل الفلسطينية نحو 150 صاروخا تجاه إسرائيل بما في ذلك 7 على مدينة القدس، فيما استهدفت باقي الصواريخ عسقلان وسديروت ومستوطنات بمنطقة غلاف غزة. (الأناضول)