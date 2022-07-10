سريلانكا: المتظاهرون يمارسون الرياضة والسباحة داخل قصر الرئيس (فيديو)

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو يظهر فيها متظاهرون، وهم يمارسون الرياضة والسباحة داخل مرافق قصر رئيس سريلانكا، بعد السيطرة عليه.

كما أظهر مقطع فيديو، انتشر على نطاق واسع، تسليم المتظاهرين الشرطة مبلغا من المال، تبلغ قيمته 49 ألف دولار، تم العثور عليه داخل القصر.

It is about the money found in the presidential place and handed over to the police by the activities.

Total : One Crore Seventy Thousand + ( LKR)#lka #SriLanka #SriLankaEconomicCrisis pic.twitter.com/3cbvaQPjed — DHIRAJ DUBEY (@Ddhirajk) July 10, 2022

وقالت حركة غوتا غوغاما الاحتجاجية على تويتر: "بالأمس سلم المتظاهرون إلى رئيس مركز شرطة فورت (حي) ما يقرب من 17.850.000 روبية (49.1 ألف دولار) تم العثور عليها في منزل الرئيس".

واجتاح آلاف المحتجين العاصمة السريلانكية. وبدلا من المسيرة السلمية المخطط لها، اخترق المتظاهرون حواجز الشرطة واستولوا على القصر الرئاسي. وبحسب ما ورد تم إجلاء الرئيس جوتابايا راجاباكسا قبل فترة وجيزة من محاصرة المحتجين لمنزله.

على إثر ذلك، أقام المحتجون حفلة في منزل الرئيس غوتابايا راجابكسا، حيث أمضوا وقتهم بين السباحة في حوض السباحة الخاص به، والقيام بتمارين اللياقة البدنية في صالة الألعاب الرياضية، والمصارعة على سريره، مع التقاط الصور التذكارية في مكتبه.

وفي وقت سابق، وقع الرئيس الهارب مرسوما بشأن التوزيع المعجل للغاز في سريلانكا، واستأنف توريد الوقود لمحطات الوقود. وفي السابق، لم يكن هناك بنزين، وكانت المحطات تحت حراسة الجيش.

وتشهد سريلانكا أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها عام 1948، والأسبوع الماضي وجه الرئيس السريلانكي غوتابايا راجاباكسا رسالة إلى الرئيس الروسي طلب فيها التعاون بين البلدين في مشتريات النفط.