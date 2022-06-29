سطو مسلح على محل صرافة في العاصمة الأردنية

تعرض محل للصرافة في العاصمة الاردنية عمان الى عملية سطو مسلح تمكن محهولون خلالها من سلب مبلغ ثلاثة آلاف دينار قبل ان يلوذوا بالفرار.

ونقل موقع "عمون" عن مصدر أمني قوله ان أشخاصا دخلوا الى "محل صرافة على طريق المطار مساء الامس (الثلاثاء) وقاموا بسرقة مبلغ 3 الاف دينار تحت تهديد السلاح والبحث جار عنهم".

جدير بالذكر ان السلطات الاردنية عمدت بعد تكرار عمليات السطو على البنوك ومحال الصرافة الى تحويل المتهمين بارتكاب هذه الجرائم الى لمحكمة أمن الدولة، والتي تصل العقوبات التي توقعها على المدانين الي 15 عاما.