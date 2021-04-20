سعيا لحياة أفضل بعد الموت.. راهب بوذي يقطع رأسه بنفسه!

قرر الراهب البوذي ثاماكورن وانغبريتشا (68 عاما)، الذي كان رئيسا لدير ”وات فوهينجونج“ في شمال تايلاند، قطع رأسه بنفسه على أمل أن تساعد تضحيته في جلب الحظ السعيد لحياته الأخرى بعد الموت.

وحسب ما ذكرته صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، حدثت الواقعة الخميس الماضي، وقال أتبا وذات نصل طوله 91 سم واستلقى واضعا رأسه أسفلها، قبل أن يقطع الحبال لتطيح المقصلة برأسه.

وكان بونشيرد بوونرود ابن أخ الراهب، هو الذي عثر على الجثة، وأشار إلى أن الراهب نفذ تضحيته بجوار تمثال لبوذا يحمل رأسه مقطوعا.

وترك الراهب رسالة وشرحا لخطته المروعة على لوح رخامي عُثر عليه في المكان ذاته، إذ قال، إن قطعه لرأسه كان من أجل مدح بوذا وإنه ”أراد تقديم رأسه وروحه ليسمو أكثر في حياته الأخرى بعد الموت ولجلب الحظ السعيد“.

وعقب انتشار أنباء الوفاة المروعة، تجمهر أكثر من 300 من الأتباع في موقع الواقعة لإقامة الجنازة، كما تدخلت الشرطة ونقلت الجثة إلى المستشفى لتشريحها للتأكد من سبب الوفاة قبل إعادتها للأسرة وحرقها تبعاً للتقاليد.

وفي حين أن الواقعة لقيت مديحا من بعض الأتباع، إلا أن آخرين بجانب السلطات حذروا من انتشار مثل هذه الطقوس وأطلق رجال الشرطة والمسؤولون تحذيرات مشددة.