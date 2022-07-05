سفاح شيكاغو أمضى أسابيع يخطط وتنكر بملابس نسائية يوم الهجوم

كشفت الشرطة الأميركية الثلاثاء، تفاصيل حديدة حول منفذ عملية إطلاق النار خلال احتفالات عيد الاستقلال في ضاحية هايلاند بارك الراقية بمدينة شيكاغو بولاية إلينوي، والذي قالت انه أمضى أسابيع يخطط للهجوم وتنكر في ملابس نسائية يوم التنفيذ.

وتمكنت الشرطة من القبض على منفذ الهجوم روبرت كريمو (22 عاما)، والذي كان قد اطلق نحو 70 عيارا نارية من بندقية هجومية من على سطح مبنى مستهدفا التجمع الاحتفالي، مما أودى بحياة ستة أشخاص وإصابة 36 آخرين.

ذكرت سلطات إنفاذ القانون أن كريمو كان اشترى بشكل قانوني البندقية التي استخدمها في الهجوم، وتنكر بملابس نسائية لإخفاء وجهه. مشيرة الى ان تحقيقاتها الى الان تشير الى تصرفه بشكل منفرد.

وقال المتحدث باسم مكتب عمدة مقاطعة ليك.كريستوفر كوفيلي أن تنكر كريمو ساعده على الاندماج مع الأشخاص الآخرين الذين فروا من مكان الحادث.

روبرت كريمو تنكر بملابس نسائية يوم الهجوم

ووفقا للشرطة، فقد توجه كريمو إلى منزل والدته القريب سيرا على الاقدام عقب الهجوم، حيث استقل سيارتها، علما بأنه خطط لتنفيذ الهجوم الدموي منذ أسابيع.

وأوضح كوفيلي أن تحقيقات مكثفة لا تزال جارية، "والمحققون أجروا مناقشات مع المشتبه به، وليس لدي ما أقوله عن دافعه وراء الهجوم، لأننا لا نعرفه حتى الآن".

وأضاف أنه ليس لديهم معلومات تشير إلى أن الهجوم كان "بدوافع عنصرية، أو الدين أو أي شيء آخر".

قالت الشرطة ان روبرت كريمو تصرف بمفرده

وأضاف أنه تتم مراجعة مقاطع الفيديو التي تحتوي على صور عنيفة من المشتبه به والتي تم نشرها على الإنترنت.

وأشارت تقارير سابقة إلى أن المشتبه به له إصدارات موسيقية على الإنترنت، وأصدر مقطعا في 15 أكتوبر 2021، يبدو أنه كان يشير فيه إلى أنه سيقدم على أمر "يتجاوز القدرة على وقفه".

ويتضمن الفيديو رسوما لرجل يصوب بندقية على شخص آخر، وصورة للرجل الذي اغتال الرئيس الأميركي، جون أف كينيدي.