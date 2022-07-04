هجوم شيكاغو.. بايدن مصدوم والشرطة تواصل البحث عن المنفذ

عبر الرئيس الأميركي جو بايدن عن "صدمته" لحادث إطلاق النار الذي استهدف الاثنين، موكبا لمحتفلين بعيد الاستقلال في ضاحية هايلاند بارك بمدينة شيكاغو بولاية إيلينوي، وخلف ستة قتلى و24 جريحا، فيما تواصل الشرطة البحث عن المهاجم.

وقال بايدن في بيان انه وزوجته جيل شعرا "بالصدمة من هذا العنف المسلح الذي لا معنى له والذي جلب مجددا الحزن الى المجتمع الاميركي في يوم الاستقلال".

وتعهد الرئيس الاميركي "بكامل الدعم من الحكومة الفدرالية للمساعدة".

وقالت عمدة هايلاند بارك نانسي روترنج، إن 6 أشخاص قتلوا وأصيب 24 آخرون بجروح في الهجوم. فيما اعلنت الشرطة ان المشتبه فيه باطلاق النار ما زال طليقا وإن الأجهزة الأمنية تقوم بعملية تمشيط للمنطقة بحثا عنه.

وقالت روترنج، إن "مجتمعنا هاله فعل عنيف هزنا حتى النخاع. وإن قلوبنا مع أسر الضحايا في هذا الوقت العصيب".

وأضافت أن مكتب التحقيقات الفدرالي يقدم الدعم في التحقيق، مشيرة إلى أنها عثرت على سلاح الجريمة ولكن مطلق النار لا يزال مسلحا ويشكل خطرا، وقالت إن التقارير الأولية تشير إلى أنه أطلق النار من على سطح أحد المباني.

Footage emerges of shooting at 4th of July celebration in Highland park, Illinois; multiple casualties pic.twitter.com/A7q0W2hazw — Faytuks News Δ (@Faytuks) July 4, 2022

وقالت الشرطة انها تبحث عن رجل أبيض يعتقد أن سنه يتراوح بين 18 و20 عاما، وطلبت من العامة معلومات للمساعدة في العثور عليه.

كما اعلنت عن انها عثرت على بندقية فوق احد اسطح المنازل، معربة عن اعتقادها ان المشتبه به كان يطلق النار من ذلك السطح.

وقال شاهد عيان كان في العرض مع عائلته: "لقد رأيته"، ووفقا له، فإن مطلق الناركان بمفرده، وأطلق المشتبه به عشرات من الطلقات النارية.

وذكر أيضا: "كان نحيفا، رياضيا، اتخذ موقفا قتاليا، لذلك لم أستطع رؤيته بالكامل... لقد كان مدربا للغاية، وأطلق الرصاص علينا".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، شريط مصورا يظهر حالة من الزعر والخوف بين المشاركين في الاحتفال في هايلاند بارك وسط أصوات كثيف لإطلاق النار.

ويصادف 4 يوليو/تموز عيد الاستقلال، وهو عطلة أميركية عامة للاحتفال بإعلان اعتماد وثيقة الاستقلال في 1776، وفي هذه المناسبة يتم إطلاق الألعاب النارية وإقامة العروض في أنحاء البلاد.