سفارات دول خليجية تحذر مواطنيها في لبنان

دعت عدة سفارات لدول الخليج العربي مواطنيها المتواجدين في لبنان إلى ضرورة توخي الحذر واتباع الإجراءات الأمنية اللازمة، نظراً للأحداث والاشتباكات التي شهدها مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين القريب من مدينة صيدا الساحلية جنوب البلاد.

وناشدت هذه السفارات المواطنين بضرورة الابتعاد عن المناطق المتأثرة واتباع التعليمات الصادرة عن السلطات المحلية.

دعوة سفارة سلطنة عمان جاءت بمثابة تحذير للمواطنين العُمانيين المتواجدين في لبنان، حيث تم توفير أرقام الاتصال الطارئ في حالة حدوث أي طارئ.

وأكدت السفارة على ضرورة التقيّد بالإرشادات الأمنية والابتعاد عن مناطق الصراعات المسلحة.

وشددت السفارة القطرية في لبنان على أهمية الحذر واتخاذ الاحتياطات اللازمة في ظل الأحداث الحالية، وطالبت المواطنين القطريين الزائرين للبنان بالابتعاد عن المناطق المتأثرة واتباع توجيهات السلطات المحلية.

كما قدمت السفارة أرقام الاتصال الطارئ للمساعدة في حالات الطوارئ.

وفي نفس السياق، أصدرت السفارة الكويتية في لبنان تحذيراً مماثلاً للمواطنين الكويتيين، حثتهم على الابتعاد عن مواقع الاضطرابات الأمنية والالتزام بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية.

كما طلبت السفارة السعودية من رعاياها مغادرة لبنان وعدم الاقتراب من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة، وذلك بعد قرار منع السفر إلى لبنان.

وفي خضم هذه التوترات، طلبت السفارة الألمانية من رعاياها التحديث بياناتهم والابتعاد عن مناطق الاشتباكات.

جدير بالذكر أن مخيم "عين الحلوة" الفلسطيني في لبنان شهد أعمال عنف يوم الأربعاء الماضي، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة بين عناصر حركة "فتح" وتنظيم "جند الشام"، مما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا والجرحى.

ووفقاً لمصادر طبية في مدينة صيدا فقد أدت الاشتباكات إلى مقتل 12 شخصاً وإصابة أكثر من 60 آخرين.

