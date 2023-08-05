السعودية تطلب من رعاياها مغادرة لبنان فورا.. هل يشن الجيش عملية عسكرية في "عين الحلوة"؟

قامت قيادة الجيش اللبناني بتوضيح حقيقة التقارير المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول تحضيرها لعملية عسكرية في مخيم عين الحلوة.

وجاء البيان الرسمي الذي نشرته القيادة على منصة "X" بهدف نفي صحة هذه المعلومات وتوضيح الحقائق.

وقالت قيادة الجيش في بيانها: "تهمنا مصداقية الأخبار والمعلومات التي تصل إلى الجمهور، ولهذا السبب نعلن بوضوح أن التقارير التي تداولتها بعض المواقع حول تحضير الجيش لشن عملية عسكرية في مخيم عين الحلوة عارية تمامًا من الصحة".

وأكدت القيادة أنها تتابع الوضع الأمني في المخيم بدقة ويقظة، وأنها ملتزمة بتقديم الحماية والأمان للمواطنين واللاجئين في المخيم.

كما شددت على ضرورة الحصول على المعلومات الصحيحة والدقيقة من مصادرها الرسمية فقط.

قتلى وجرحى في مخيم عين الحلوة

جدير بالذكر أن مخيم "عين الحلوة" الفلسطيني في لبنان شهد أعمال عنف يوم الأربعاء الماضي، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة بين عناصر حركة "فتح" وتنظيم "جند الشام"، مما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا والجرحى.

ووفقاً لمصادر طبية في مدينة صيدا جنوب لبنان فقد أدت الاشتباكات إلى مقتل 12 شخصاً وإصابة أكثر من 60 آخرين.

السفارة السعودية

من جهة أخرى طلبت السفارة السعودية في لبنان من رعاياها المتواجدين في البلاد مغادرتها على وجه السرعة، وذلك بسبب التوترات الأمنية والنزاعات المسلحة التي تشهدها بعض المناطق.

وصدر بيان رسمي عن السفارة السعودية في بيروت، حذر فيه المواطنين السعوديين من التواجد أو الاقتراب من المناطق التي تشهد نشاطات عسكرية مسلحة.

وفي بيانها، قالت السفارة السعودية: "تود سفارة المملكة العربية السعودية لدى الجمهورية اللبنانية تحذير المواطنين الكرام من التواجد والاقتراب من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة".

وأضاف البيان: "كما تطالب المواطنين بسرعة بمغادرة الأراضي اللبنانية وأهمية التقيد بقرار منع سفر السعوديين إلى لبنان، مع تمنياتها بالأمن والسلامة للجميع".

