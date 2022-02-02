سفن تطير بالمقلوب فوق خليج السويس (فيديو)

أظهر مقطع فيديو نشرته الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر الاربعاء، سفنا تطير رأسا على عقب فوق مياه البحر قبالة خليج السويس، في ظاهرة نادرة الحدوث.

وكانت الهيئة تلقت بلاغات صباح الاربعاء، حول ظهور السفن بشكل مرتفع ومقلوب في الأفق على سطح البحر لكنها تلاشت سريعا.

واوضحت الهيئة في بيان ان رؤية السفن والاجسام الطائرة بهذه الهيئة تعزى الى ظاهرة ضوئية تعرف علميا باسم السراب العلوي، وهي "شكل نادر ومعقد من السراب، يحدث تشوها كبيرا للكائن أو الجسم، وغالبا ما يصعب التعرف عليه".

وقال البيان الذي نشرته الهيئة في صفحتها بموقع فيسبوك، ان الظاهرة تشاهد عادة "في الأماكن القطبية أو في الصحاري"، وقد تشمل أي نوع من الأجسام البعيدة بما في ذلك القوارب والجزر، مشيرة الى انها تختفي سريعا في كثير من الأحيان.

وخلال الظاهرة، تشاهد الاجسام مقلوبة على الجانب الأيمن، واحيانا مكدسة فوق بعضها البعض، وتكون مضغوطة وممتدة بالتناوب.

وقالت هيئة الارصاد ان الامر ينجم عن "انحراف الأشعة الضوئية عندما تمر خلال طبقات الهواء بدرجات حرارة مختلفة في انقلاب حراري شديد الانحدار".

والانقلاب الحراري، هو حالة الغلاف الجوي، حيث يوجد هواء أكثر دفئا في طبقة محددة فوق طبقة من الهواء الأكثر برودة بشكل ملحوظ، وهو عكس ما هو عليه عادة ويكون الهواء أكثر دفئا قرب السطح، وأكثر برودة عند مستوى أعلى.

وأشارت الهيئة إلى أنه في حالات الطقس الهادئ قد تستقر طبقة من الهواء الأكثر دفئا على هواء أكثر برودة وكثافة، وتتشكل قناة جوية تعمل كعدسة، تنكسر الأشعة الضوئية من خلالها، وتنتج سلسلة من الصور المقلوبة.

وتتطلب ظاهرة السراب العلوي وجود قناة، إذ لا يكفي الانقلاب الحراري وحده لإنتاج هذا النوع من أنواع السراب، بينما يحدث الانقلاب الحراري غالبا دون وجود مجرى جوي، ولا يمكن أن توجد مجرى جوي دون أن يكون هناك انعكاس حراري أولا.