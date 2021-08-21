سفن حربية مقابل ساحل لبنان (فيديو)

أثار مقطع فيديو نشره حساب "إنتل سكاي"، اليوم السبت، لسفن حربية مقابل سواحل لبنان، جدلا بين المواطنين، بعد ردود الفعل المتباينة عقب إعلان الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصرالله، إبحار سفينة إيرانية تحمل المازوت إلى لبنان

وقال "إنتل سكاي": إن القوات البحرية اللبنانية لم تكن على علم بوجود تلك السفن، إلى أن ابلغها المواطنون بذلك.

🇱🇧 There are a number of warships off the Lebanese shores. pic.twitter.com/tdDMxdUAyC — INTELSky (@Intel_Sky) August 21, 2021

في حين أوضح الجيش اللبناني حيثيات وجود هذه السفن قائلا: "تنفذ وحدات من الجيش اللبناني، وبالتنسيق مع البحرية التابعة لقوة الأمم المتحدة في لبنان، تمرينا تكتيكيا في المياه الإقليمية اللبنانية، والبوارج التي ظهرت في مقاطع الفيديو تشارك في هذه التدريبات"