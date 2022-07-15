سفيرة السعودية بواشنطن: ولى زمن "النفط مقابل الأمن"

أكدت سفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة الأميرة ريما بنت بندر آل سعود، في مقال نشرته قبيل زيارة الرئيس الاميركي جو بايدن لبلادها، ان "نموذج النفط مقابل الأمن" الذي طالما حدد شكل العلاقة بين الجانبين، قد "ولى".

وكتبت ريما بنت بندر في مقالها بصحيفة "بوليتيكو" قائلة: "لقد ولى منذ زمن طويل الأيام التي كان يمكن فيها تحديد العلاقة الأمريكية السعودية من خلال نموذج النفط مقابل الأمن الذي عفا عليه الزمن".

واضافت: "لقد تغير العالم ولا يمكن حل المخاطر الوجودية التي تواجهنا جميعا، بما في ذلك أمن الغذاء والطاقة وتغير المناخ، بدون تحالف أمريكي سعودي فعال".

ورأت ريما بنت بندر أنه "يجب أن توجه هذه الأولويات الشراكة الأمريكية السعودية في القرن الحادي والعشرين، ونحن نعتبر زيارة الرئيس بايدن لحظة مهمة لوضع رؤيتنا المشتركة لكيفية مواجهة التحديات التي تنتظرنا".

واضافت ان "المملكة العربية السعودية اليوم بالكاد يمكن التعرف عليها بالشكل الذي كانت عليه في السابق، حتى قبل خمس سنوات فقط. اليوم، لسنا مجرد شركة عالمية رائدة في مجال الطاقة، ولكن أيضا في الاستثمار والتنمية المستدامة. من خلال استثمارات بمئات المليارات من الدولارات في التعليم والتكنولوجيا والتنويع الاقتصادي والطاقة الخضراء، أطلقنا أجندة تحول تطلق العنان للإمكانات الهائلة لشبابنا وشاباتنا".

وقد أعاد مغردون نشر المقال على "تويتر" على نطاق واسع مشيدين بمضمونه.