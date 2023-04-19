سفيرة لبنان في الخرطوم تستغيث: كلنا محاصرون

وجّهت سفيرة لبنان لدى السودان ديما حداد نداءً عبر فضائية mtv المحلية اللبنانية مشيرة الى أن "حدة الاشتباكات اشتدت وخصوصًا قرب مطار الخرطوم ويتم استخدام الأسلحة الثقيلة وحصل تدمير كبير للمطار وكلنا محاصَرون".

والاحد الماضي اعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية أنّها تتواصل مع السفارة اللبنانية في الخرطوم التي أفادت بأنها تقدَم كل مساعدة ومتابعة ممكنة لكافة اللبنانيين، وانه وفق المعطيات المتوافرة لديها لتاريخه فإن الجالية اللبنانية بخير ولم تسجل اية إصابات للبنانيين

واشتد القتال على عدة جبهات في الخرطوم ومحيطها في خرق واضح للهدنة اتهم الطرفان بعضهما البعض بخرقها وسمع اطلاق نار حول مقر الجيش والقصر الجمهوري، وأقرت الأمم المتحدة بعدم توقف المعارك.