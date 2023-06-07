سفير إسرائيلي يعود للرباط بعد التحقيق في اعتداءات جنسيه

يعود السفير الإسرائيلي ديفيد غوفرين إلى منصبه في العاصمة المغربية الرباط الشهر المقبل وذلك عقب استدعاءه للتحقيق معه بتهم ارتكاب اعتداءات جنسية واختلاس أموال.

وأشار شاي كوهين السفير الذي خلفه بكل مؤقت في مؤتمر صحافي بمدينة سلا المجاورة للعاصمة الرباط إلى القرار بعودة السفير غوفرين الشهر المقبل لكي يواصل مهمته، دون أن يذكر أي تفاصيل إضافية.

وسبق أن استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية غوفرين في أيلول على خلفية اتهامات له باستغلال النساء والتحرّش بهن جنسياً، إضافة إلى ارتكاب جرائم ضد الحشمة، وهي اتهامات نفاها من خلال رسالة أعدّها محاميه.

وأشاد كوهين خلال المؤتمر الصحفي الذي أقامه بمناسبة الاحتفال بذكرى قيام الدولة العبرية، بالتطوّر العميق في علاقات البلدين على مختلف المستويات الاقتصادية والسياحية والعسكرية.

وأعرب دبلوماسي إسرائيلي عن أمله في أن يتوصّل البلدان قريباً إلى اتفاق للتبادل التجاري الحر.