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سفينة عملاقة تدشن خطا ملاحيا مباشرا يربط الدوحة بعمان والكويت

سفينة عملاقة تدشن خطا ملاحيا مباشرا يربط الدوحة بعمان والكويت
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