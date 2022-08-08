سفينتا شحن حبوب تغادر الموانئ الأوكرانية

غادرت سفينتين تحملان منتجات زراعية غادرتا، مينائي يوجني وتشرنومورسك الأوكرانيين في اتجاه اسطنبول صباح اليوم الاثنين، بحسب وزارة الدفاع التركية.

وأفادت الوزارة: "كجزء من عمل مركز التنسيق المشترك، تتواصل شحنات الحبوب من الموانئ الأوكرانية. هذا الصباح اليوم الاثنين، غادرت السفينة SACURA ، التي تحمل 11000 طن من فول الصويا، ميناء يوجني الأوكراني إلى إيطاليا. وغادرت السفينة ARIZONA وعلى متنها 48458 طنا من الذرة من ميناء تشرنومورسك إلى اسكندرونة".

وتم نقل الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود في إطار "صفقة الغذاء" التي وقعتها روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة في 22 يوليو الماضي باسطنبول. وتقضي هذه الاتفاقية بإلغاء القيود المفروضة على تصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية، كما تحدد كيفية خروج السفن المحملة بالحبوب من الموانئ الأوكرانية في البحر الأسود عبر ممرات بحرية إنسانية خاصة.

وغادرت أول سفينة محملة بالحبوب الأوكرانية ميناء أوديسا في صباح 1 أغسطس الجاري ووصلت إلى اسطنبول في مساء اليوم التالي.