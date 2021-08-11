سقوط تاسع عاصمة ولاية أفغانية في يد طالبان

استولت حركة طالبان على مدينة فايزاباد في شمال أفغانستان.

وتعتبر فايزاباد تاسع عاصمة ولاية يسيطر عليها المسلحون في أقل من اسبوع.

وباتت طالبان التي تحقق تقدّما بوتيرة متسارعة منذ بدء انسحاب القوات الأجنبية، تسيطر على عواصم تسع ولايات من أصل 34 تضمّها أفغانستان، بينها سبع من عواصم الولايات التسع في الشمال.

ومن المفترض أن يُنجز انسحاب القوات الأجنبية بحلول 31 آب/ أغسطس، بعد 20 عاما على غزو القوات الدولية بقيادة الولايات المتحدة أفغانستان إثر هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001.