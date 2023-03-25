سقوط ضحايا.. موكب وزيرالدفاع اليمني يتعرض لهجوم بالمسيرات

البوابة - تحدثت وسائل إعلام يمنية، اليوم السبت، عن سقوط قتلى وجرحى، جراء هجوم بطائرات مسيرة، على موكب وزير الدفاع الفريق محسن الداعري والذي كان برفقة رئيس هيئة الأركان ومحافظ تعز.

وأكدت مصادر نجاة نجاة وزير الدفاع ومحافظ تعز من الحادث، بينما رجح موقع "عدن الغد"، أن تكون جماعة "أنصار الله" الحوثية، هي من تقف وراء الهجوم

وأفادت موقع "المصدر أونلاين" نقلا عن مصادر، بأن الهجوم خلف وراءه حوالي 20 قتيلا وجريحا من أفراد الشرطة العسكرية والمقاومة، كما أسفر الهجوم عن تدمير أطقم عسكرية ومركبات مدنية.

وقالت المصادر، إن موكب وزير الدفاع كان متجها إلى مدينة تعز، التي تسيطر عليها "أنصار الله"، قادما من مدينة المخا الساحلية غرب محافظة تعز.

ومنذ أيلول/سبتمبر 2014، تسيطر "أنصار الله" على مدينة تعز، وغالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء.

وحذرت الحكومة اليمنية، المعترف بها دوليا، من انهيار التهدئة، وإعادة الأوضاع إلى مربع الحرب، بعد الهجمات التي تشهدها جبهات حريب غرب مأرب، من قبل الحوثيين.

كما طالبت الحكومة اليمنية، الأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي، بممارسة ضغوط حقيقية على ميليشيا الحوثي لإجبارها على الانصياع لجهود إنهاء الحرب وإحلال السلام.

واعتبر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، في بيان، أن الحوثيين، يستهترون بشكل صارخ بدعوات وجهود التهدئة، مشيرا إلى أن موجة التصعيد الجديدة على قرى بواره، ملعاء، شرق، ضو، خلفت موجة نزوح جديدة.

يشار إلى أن مئات آلاف القتلى والجرحى، سقطوا في اليمن، منذ أطلق التحالف العسكري العربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية، دعما للجيش اليمني، لاستعادة المناطق التي سيطر عليها الحوثيون.