سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية داخل الأراضي السورية

أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد، سقوط طائرة مسيرة تابعة له داخل الأراضي السورية.

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأحد، أكد من خلالها سقوط طائرة إسرائيلية مسيرة من نوع "راكب السماء" داخل الأراضي السورية، نتيجة خلل فني.

سقطت يوم أمس خلال نشاط روتيني طائرة مسيرة من نوع راكب السماء داخل الأراضي السورية نتيجة خلل فني. لا توجد خشية من تسرب للمعلومات. يتم التحقيق في الحادث — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 15, 2021

وأوضح أدرعي في تغريدته القصيرة أن الطائرة المسيرة الإسرائيلية سقطت، أمس السبت، خلال نشاط روتيني، مشيرا إلى أنه لا توجد خشية من تسرب للمعلومات، مشددا على أن الجيش الإسرائيلي قرر فتح تحقيق عاجل في الحادث.

والجمعة الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أسقط طائرة مسيرة تابعة لحركة "حماس"، يوم الأربعاء الماضي، أي في اليوم نفسه الذي أسقط فيه طائرة مسيرة تابعة لـ"حزب الله".

والخميس الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه أسقط طائرة مسيرة تابعة لحزب الله بعد أن تجاوزت الأجواء اللبنانية. وادعى أن المُسيرة كانت تحت المراقبة طوال الوقت.

وفي 27 نيسان/ أبريل الماضي، قال الجيش الإسرائيلي إنه أسقط طائرة مُسيّرة تابعة لحزب الله، والعثور على مُسيّرة أخرى "تم إسقاطها على الحدود اللبنانية"، وأن الطائرة المسيرة اهترقت المجال الجوي الإسرائيلي.

وفي مطلع شباط/ فبراير الماضي، سقطت طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي في لبنان وأخرى سقطت في قطاع غزة.