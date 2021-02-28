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سقوط طائرة "هليكوبتر" روسية ومقتل قائدها شمال سوريا

منشور 28 شباط / فبراير 2021 - 09:26
طائرة "هليكوبتر" روسية
سقوط طائرة "هليكوبتر" روسية بين قريتي الريحانية والقاسمية في مقاطعة الحسكة

تضاربت الأنباء حول سقوط طائرة "هليكوبتر" روسية،  ومقتل قائدها وإصابة آخرين بجروح من طاقم الطائرة، في الحسكة شمال شرق سوريا.

وأفادت مصادر عسكرية بسقوط طائرة "هليكوبتر" روسية بين قريتي الريحانية والقاسمية الواقعتين شمال غربي ناحية تل تمر في مقاطعة الحسكة

وجاء في خبر عاجل نشرته وكالة الأنباء السورية: "أنباء عن سقوط طائرة مروحية روسية بين قريتي الريحانية والقاسمية الواقعتين غرب ناحية تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي، وأنباء عن استشهاد الطيار وإصابة آخرين من طاقم الطائرة".

وقال أحد قادة  قوات الأمن الداخلي الكردية إن الحادث أسفر أيضا عن ثلاثة جرحى من الروس من جراء سقوط الطائرة.

وأكدت قوات الأمن الداخلي في تل تمر لـ"سكاي نيوز عربية" سقوط الطائرة في تمام الساعة التاسعة من صباح الأحد. ولم يتم حتى الآن الكشف عن سبب سقوط الطائرة الروسية.

الدفاع الروسية

من جهتها أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن هبوط اضطراري لإحدى المروحيات العسكرية التابعة للقوات الجوية الروسية بريف الحسكة الشمالي الغربي بسوريا.

وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا رسميا جاء فيه: " بناءا على تقرير طاقم المروحية لم تتعرض المروحية العسكرية الروسية من طراز "مي 35" لأي اعتداء أو إطلاق نار".

وأضاف البيان أن " حدث خلل تقني وفني استدعى الأمر عودة الطائرة المروحية إلى المدرج بعد إلغاء المهمة العسكرية الموكلة إليها في محافظة الحسكة السورية".

وخلص البيان أن " الطاقم لم يتعرض لأي خطر وأنزل الطائرة بشكل عادي وفقا لإجراءات وقواعد السلامة والطوارئ الجوية وتسلمت بعدها الفرق التقنية مهام معرفة الخلل الذي حدث".

جدير بالذكر أن منطقة سقوط الطائرة لا تبعد سوى كيلومترين عن إحدى القواعد الروسية في المنطقة، بحسب مصادر عسكرية.

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