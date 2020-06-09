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سقوط طائرة c130 أمريكية في قاعدة التاجي العراقية

منشور 09 حزيران / يونيو 2020 - 12:39
سقوط طائرة c130 أمريكية في قاعدة التاجي العراقية

أفاد مصدر أمني عراقي اليوم الاثنين ، بسقوط طائرة من طراز c130 تابعة للقوات الأمريكية في قاعدة التاجي الجوية شمالي بغداد ، دون معرفة أسباب تحطمها.

العراق: سقوط طائرة c130 أمريكية في قاعدة التاجي العراقية إعلام إعلام: سقوط صواريخ على قاعدة التاجي العسكرية شمال بغداد
وقال المصدر لـ RT ، إن "الطائرة تابعة لقوات التحالف الدولي ضد داعش في العراق ، لديك من ضمن السرب الموجود في قاعدة التاجي الجوية شمالي العاصمة بغداد ".

ويتم ، أن "المعلومات الأولية تشير إلى اصطدامها بجدار في القاعدة". (RT)


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