أفاد مصدر أمني عراقي اليوم الاثنين ، بسقوط طائرة من طراز c130 تابعة للقوات الأمريكية في قاعدة التاجي الجوية شمالي بغداد ، دون معرفة أسباب تحطمها.

العراق: سقوط طائرة c130 أمريكية في قاعدة التاجي العراقية إعلام إعلام: سقوط صواريخ على قاعدة التاجي العسكرية شمال بغداد

وقال المصدر لـ RT ، إن "الطائرة تابعة لقوات التحالف الدولي ضد داعش في العراق ، لديك من ضمن السرب الموجود في قاعدة التاجي الجوية شمالي العاصمة بغداد ".

ويتم ، أن "المعلومات الأولية تشير إلى اصطدامها بجدار في القاعدة". (RT)