سقوط 110 قتلى وجرحى.. مصرع مهاجمي فندق "مقديشو"

أعلنت قوات الأمن الصومالية، اليوم الأحد، مصرع جميع مقاتلي حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعد، الذين هاجموا فندق "الحياة" في العاصمة مقديشو، وحاصروه.

وأفادت وسائل اعلام، بمصرع 40 شخصا، وأصابة 70 آخرين، في الهجوم على الفندق الذي تبنته "الشباب"، مساء الجمعة، والتي أعلنت مسؤوليتها عن الإقتحام للفندق بسيارتين مفخختين.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن قائد في قوات الأمن الصومالية قوله: "قوات الأمن أنهت الحصار والمسلحون قتلوا، ولم نسمع طلقة واحدة من المبنى خلال الساعة الماضية".

وقال موقع صحيفة "الصومال اليوم"، في وقت سابق، إن حركة الشباب أعلنت أن انتحاريين اقتحموا "فندق الحياة" الذي يرتاده سياسيون وقيادات عليا في الدولة"، وأوضح أن مصادر وشهود أكدوا أن سيارتين مفخختين دخلتا إلى ساحة الفندق وانفجرتا بشكل متتال، وأعقب ذلك هجوم مسلح.

#UPDATE: Al Shabab has claimed the responsibility for an ongoing attack on Hayat hotel which locates near km4 junction, #Mogadishu. #Somalia pic.twitter.com/6tEPGJgmvW — Mohamed Salh (@MohamedSelh) August 19, 2022

كما نقل الموقع عن مصادر محلية أن "مسلحين اقتحموا فندق الحياة بالقرب من مطار مقديشو بعد هجوم عنيف، وأن 3 انفجارات على الأقل هزت الفندق، قبل اقتحامه من قبل المسلحين".

وكانت الصحيفة ذكرت في وقت سابق أن سلسلة من دوي الانفجارات المتتالية، سُمعت وسط مقديشو، وأعقب الانفجارات تبادل إطلاق نار كثيف بين مسلحين وقوات الأمن.