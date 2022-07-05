سلالة خطيرة من السالمونيلا تنتشر في بريطانيا

عثرت السلطات الصحية البريطانية على سلالة خطيرة من بكتيريا السالمونيلا تنتشر بشكل متزايد في منتجات اللحوم المصنعة في البلاد، بحسب ما ذكرته صحيفة "الغارديان" الثلاثاء.

ونقلت للصحيفة عن الوزارة تأكيدها زيادة عدد الحالات المكتشفة التي تحوي بكتيريا السالمونيلا في منتجات اللحوم المصنعة.

وقالت مصدر ان "الوزارة قلقة بشأن زيادة انتشار السالمونيلا في جميع أنحاء أوروبا خلال العقد الماضي. وسيواصل المسؤولون مراقبة الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة".

وأشارت الصحيفة إلى أن السالمونيلا يمكن أن تكون خطرة في المقام الأول على حياة الرضع وكبار السن.

ونقلت عن مصادر أن نحو 400 شخص في بريطانيا أصيبوا ببكتيريا السالمونيلا في عامي 2019 و2020.

وعثر في وقت سابق على بكتيريا السالمونيلا في مصنع شوكولاتة Wieze الذي يعد من أكبر مصانع الشوكولاتة في العالم.