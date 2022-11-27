سلامي: إيران تواجه حربا كبيرة.. وسنواجه التدخل الغربي

شدد اللواء حسين سلامي، قائد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، أن بلاده ستواجه التدخل، في شؤونها من قبل دول الغرب

وقال سلامي، في كلمة أمام أفراد قوات التعبئة: "من يعتقد أن النظام في البلاد سيسقط فهو واهم".

وأكد سلامي، أن ايران تواجه حربا كبيرة، وأن قوى الشر والنفاق، تخطط لاستهداف الثورة.

وأشار سلامي، إلى أن العدو كان يعتقد أن النظام الإيراني سيسقط، وقال: "لا يعلم العدو أن إيران قوية".

ودعا قائد الحرس الثوري، من وصفهم "بالمغرر بهم" من قبل الغرب، للعودة إلى حضن الدولة -بحسب وصفه-.

يشار إلى أن المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، كان قد كشف أمس السبت، النقاب عن مخطط أمريكي في غرب آسيا لاسقاط 6 دول، تشكل العمق الاستراتيجي لإيران، بهدف إضعافها.

والدول الست التي تحدث عنها خامنئي في تصريحاته، هي: وهي العراق وسوريا ولبنان وليبيا والسودان والصومال، مبينا أن الأمريكان كانوا قد كشفوا خطتهم بخصوص ذلك عام 2006.

وقال خامنئي: "الأمريكان كشفوا خطتهم بشل دول الجوار لإيران، عام 2006،

وأكد أن "إيران لم تدخل شمال أفريقيا إطلاقا، لكن سياسة إيران نجحت في كل من العراق وسوريا ولبنان، ما أدى إلى هزيمة أمريكا في هذه الدول".

وتشهد إيران منذ سبتمبر الماضي، أسوأ احتجاجات منذ عام 2019، عقب وفاة مهسا أميني (22 عاما)، التي تم احتجازها من قبل شرطة الأخلاق بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير لائق".