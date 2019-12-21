سلسلة بشرية دعما للاسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال الاسرائيلي

شارك المئات من الفلسطينيين، مساء السبت، في تنظيم سلسلة بشرية في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، دعما للمعتقلين في سجون إسرائيل.

ونظمت السلسلة بمبادرة من ناشطين بالدفاع عن حقوق المعتقلين الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية وطلبة جامعات، وبمشاركة ممثلين عن مختلف الفصائل الفلسطينية، إضافة لأهالي معتقلين حسب تقرير لوكالة الاناضول

وعلق معظم المشاركين بالفعالية على أجسادهم ملصقات حملت أسماء معتقلين فلسطينيين، وأرقامهم داخل الزنازين الإسرائيلية.

كما رفعوا صورا لمعتقلين ومعتقلات ولافتات تطالب بالإفراج عنهم.

وردد المشاركون هتافات مساندة للمعتقلين الفلسطينيين، ومنددة بممارسات إدارة السجون الإسرائيلية ضدهم، وأخرى تدعو لمزيد من حملات التضامن والدعم لهم.

وقالت دانا فراج، إحدى المشاركات في تنظيم الفعالية، إن "هدف السلسلة البشرية دعم وإسناد المعتقلين في السجون، وتطوير أشكال التضامن معهم".

وأردفت فراج: "السلسة تأتي ضمن حملة (الأسير ليس مجرد رقم) التي تتضمن سلسلة فعاليات وتهدف للتذكير بمعاناة كل أسير في السجون، وما يواجهه من انتهاكات".

من جانبه، قال أمين شومان، رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى (غير حكومية)، في كلمة له، إن "الاحتلال الإسرائيلي يريد أن يحول الأسرى إلى نكرات، ولكن نحن نحاول تكريس وجودهم الحقيقي".

وأضاف شومان: "الفعالية تأتي لتذكير العالم بواقع الأسرى والتعذيب الذي يتعرضون له".

ووفق إحصائيات رسمية صدرت عن هيئة شؤون الأسرى (تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية) فقد وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين إلى نحو 5 آلاف.