سلسلة تفجيرات تضرب افغانستان بالتزامن مع الاحتفالات بعيد الاستقلال 

لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجمات التي شملت عشر قنابل لكن مسلحي كل من تنظيم “الدولة” وحركة طالبان ينشطون في المنطقة.

قال مسؤولون إن سلسلة تفجيرات ضربت مطاعم وساحات عامة الاثنين في مدينة جلال أباد بشرق أفغانستان، ما أدى إلى إصابة ما لا يقل عن 66 شخصا، في الوقت الذي تحتفل فيه البلاد بالعيد المئوي لاستقلالها.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجمات التي شملت عشر قنابل لكن مسلحي كل من تنظيم “الدولة” وحركة طالبان ينشطون في المنطقة.

وتبنى تنظيم “الدولة”هجوما استهدف حفل زفاف يوم السبت في العاصمة كابول، ما أسفر عن مقتل 63 شخصا وإصابة حوالي 200.

ووُضعت القنابل في هجمات جلال أباد قرب سوق تجمع فيه مئات الأشخاص بعد حضور فعاليات أُقيمت بمناسبة عيد الاستقلال. وقال فهيم بشاري، وهو مسؤول كبير في قطاع الصحة، إن ما لا يقل عن 66 شخصا أُصيبوا بينهم 20 طفلا.

وقالت الحكومة إنها قلصت حجم الاحتفالات بعيد الاستقلال في كابول احتراما لضحايا تفجير يوم السبت.

