سلسلة غارات إسرائيلية على قطاع غزة

القصفف استهدف موقع عسقلان التابع للمقاومة الفلسطينية

تعرض قطاع غزة فجر الأحد لعدة غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال الإسرائيلي شن عدة غارات شمال قطاع غزة ووسطه بعد منتصف الليل.

وأضافت أن القصف استهدف موقع "عسقلان" التابع للمقاومة الفلسطينية في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، كما استهدف مقر نقابة الصيادين في موقع البحرية جنوب غرب دير البلح وسط قطاع غزة.

وحسب وسائل الإعلام المحلية، فإنه لم يبلغ عن إصابات نتيجة القصف.