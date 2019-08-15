سلطات جبل طارق تفرج عن الناقلة الايرانية بعد تعهدات من طهران

افرجت سلطات جبل طارق عن ناقلة النفط الايرانية غريس1 بعد تعهد طهران بعدم افراغ حمولتها في سورية

وقالت صحيفة «كرونيكل»، الصادرة في جبل طارق، الخميس، أن سلطات جبل طارق أفرجت عن الناقلة الإيرانية المحتجزة على الرغم من طلب أميركي سابق بمصادرتها.

واكدت التقارير ان عملية الإفراج عن الناقلة ترافق مع تعهدات إيران بعدم إفراغ الحمولة في سوريا.

وأكد السفير الإيراني في المملكة المتحدة، حميد بعيدي نجاد، الإفراج عن الناقلة «غريس 1».. دون تحديد وجهتها.

واتهم وزير خارجية إيران الولايات المتحدة بمحاولة «القرصنة» في إشارة للناقلة الإيرانية المحتجزة في جبل طارق.

وفي وقت سابق، أعلنت النيابة العامة لجبل طارق، الخميس، أن الولايات المتحدة طلبت من سلطات هذه المنطقة التابعة لبريطانيا مصادرة ناقلة النفط الإيرانية التي تحتجزها منذ شهر، بينما كانت المحكمة العليا تستعد للسماح لها بالمغادرة، وهو ما حدث بالعفل.

وأعلن ذلك المحامي جوزف ترياي، ممثل النيابة العامة أمام المحكمة العليا التي كان يفترض أن تتخذ قراراً بشأن تمديد احتجاز ناقلة النفط «غريس 1» التي يشتبه بأنها كانت تنقل نفطاً إلى سوريا أو السماح لها بالإبحار.