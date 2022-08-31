سلطات زابوروجيه: القبض على خلية تعد لعمل إرهابي في المحطة النووية

أعلن فلاديمير روغوف عضو مجلس إدارة منطقة زابوروجيه، اعتقال مجموعة تخريبية كانت تعد للقيام بعمل إرهابي في محطة الطاقة النووية، في الوقت الذي وصلت فيه بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى خط التماس في زابوروجيه.

وقال روغوف في حديث لوكالة "نوفوستي"، اليوم الأربعاء: "تم اعتقال مجموعة من المخربين الأوكرانيين الذين كانوا يخططون لتنظيم عمل إرهابي في محطة زابوروجيه النووية.

وأضاف أن اعتقال مجموعة التخريب هذه يدل مرة أخرى على الجوهر الإرهابي لنظام كييف.

من جهة ثانية قال يفغيني باليتسكي رئيس الإدارة المدنية – العسكرية لمقاطعة زابوروجيه، إن بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المتوجهة لزيارة محطة زابوروجيه الكهروذرية، وصلت إلى خط التماس.

وذكر باليتسكي أن البعثة الدولة، تستعد للانتقال إلى الأراضي المحررة.

وأضاف باليتسكي القول: "حتى الآن لم تصل البعثة الدولية إلى أراضينا. أعضاء الوفد يقفون في مكان ما في قائمة الانتظار للعبور من مدينة زابوروجيه (الواقعة حاليا تحت سيطرة القوات الأوكرانية)".

وتابع رئيس الإدارة المدنية – العسكرية: "لقد طلبوا تسريع عملية عبورهم لكني قلت لا، دعهم يقفون في الطابور مثل كل المواطنين الآخرين، وليشاهدوا المناطق التي لا تزال غير خاضعة لنا حتى الآن. دعهم يتحدثون مع الناس في الطوابير".