سلطنة عمان تسير سفن من أسطولها البحري لتأمين المياه الدولية

بدأت سلطنة عمان بتسيير طلعات جوية وسفن من أسطولها البحري، في بحر عمان، لتأمين المياه الدولية، عقب تعرض سفينة إلى الخطف أمس الثلاثاء.

وكانت قد تعرضت سفينة "أسفلت برنسيس" والتي تحمل علم بنما لحادث اختطاف في المياه الدولية قبالة سواحل سلطنة عمان.

وقال مركز الأمن البحري العماني في بيان، له اليوم الأربعاء إن "المركز يواصل المتابعة والتعامل مع ما تعرضت له الناقلة أسفلت برنسيس في المياه الدولية".

وأضاف أن "سلاح الجو السلطاني العماني يقوم بتسيير طلعات جوية بالقرب من الموقع، ومن جانبها سيرت البحرية العمانية عددا من سفن أسطولها للمساهمة في تأمين المياه الدولية"، لافتا أن المركز "كان قد تلقى معلومات حول تعرض ناقلة بحرية تدعى أسفلت برنسيس وترفع علم دولة بنما لحادث اختطاف في المياه الدولية ببحر عمان".

وأعلنت المنظمة البريطانية لتنسيق الشحن التجاري، في وقت سابق اليوم، أن خاطفي السفينة في خليج عُمان غادروا السفينة، وهي حاليا في أمان. وقالت المنظمة في بيان: "الأشخاص الذين صعدوا إلى السفينة غادروها، والسفينة آمنة حاليا وانتهت الحادثة".

وكان قد أفاد تقرير أعدته مجلة "لويدز ليست" البريطانية الخاصة ببيانات الملاحة البحرية، بأن سفينة "أسفالت برينسيس" تم اختطافها في خليج عمان وتتجه إلى سواحل إيران. وقال التقرير إنه "بعد أيام من الهجوم المميت على الناقلة التي تديرها شركة زودياك، اختطف مسلحون ناقلة أسفالت برينسيس في خليج عمان وتوجهوا بها إلى إيران".

وفي وقت سابق، أعلنت بريطانيا أنها فتحت تحقيقا عاجلا بشأن حادث السفينة "أسفلت برينسيس" في خليج عمان. وأعربت مصادر بريطانية عن اعتقادها بأن السفينة "أسفلت برينسيس" تعرضت للخطف، الثلاثاء، في منطقة خليج عمان، طبقا لصحيفة "ذا تايمز". وقالت المصادر، طبقا للصحيفة، إن "العمل جار على افتراض أن الجيش الإيراني أو وكلاء له على متن السفينة".