ما هو دعاء صلاة التراويح مكتوب؟ ما هو دعاء صلاة التراويح في رمضان؟ ما هو دعاء القنوت في صلاة التراويح؟ كيف تصلى صلاة التراويح؟ ما هي عدد ركعات صلاة التراويح؟ ما هو دعاء السديس صلاة التراويح؟ ما هي أهمية صلاة التراويح؟ ما هو دعاء بعد الانتهاء من صلاة التراويح؟ ما هو دعاء صلاة التراويح 1442 مكتوب؟ ما هو اجمل دعاء صلاة التراويح؟ ما هو دعاء صلاه التراويح مستجاب؟ ما هو اجمل دعاء صلاة التراويح؟ هل دعاء صلاه التراويح مستجاب؟

دعاء صلاة التراويح

دعاء صلاة التراويح اللهم الطف بنا في قضائك وقدرك لطفا يليق بكرمك يا أكرم الأكرمين يا سميع الدعاء يا ذا المن والعطاء يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء اللهم ارزق شباب المسلمين عفة يوسف عليه السلام و بنات المسلمين طهارة مريم عليها السلام و احفظ نساء المسلمين من شر خلقك أجمعين اللهم ارزقنا فأنت خير الرازقين و أعتق رقابنا يا أرحم الراحمين ورقاب آبائنا وأمهاتنا ومن كان له حق علينا وجميع المسلمين والمسلمات.. المؤمنين والمؤمنات.. الأحياء منهم والأموات انك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا أرحم الراحمين اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض و يوم العرض عليك أحسن وقوفنا بين يديك لا تخزنا يوم العرض عليك اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها و أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا حنان .. يا منان .. يا ذا الجلال و الاكرام

دعاء صلاة التراويح مكتوب

اللَّهُمَّ اهْدِني فيمَنْ هدَيْت، وعَافِنِي فيمَنْ عافيتَ، وتَوَلَّني فيمن تَولَّيت، وبارِك لي فيمَا أعطيت، وقِني شرَّ ما قَضَيْت، فإنَّك تقضي ولا يُقْضَى عَليك، إنَّه لا يَذلُّ من واليت، تباركت ربنا وتعاليت.

اللَّهُمَّ إني أعُوذُ بِرضَاك من سَخَطِك وأعُوذُ بمُعافاتك مِنْ عُقوبَتِك، وأعُوذُ بِكَ مِنْكَ لا أُحْصِي ثناءً عليكَ، أنْتَ كما أثنيت على نفسك.

اللَّهُمَّ إيَّاك نعبُدُ، ولك نُصلِّي ونسجُدُ، وإليك نسعَى ونَحْفِد، نرجُو رحمتك، ونخشى عذابَكَ، إنَّ عذابَكَ بالكافرين مُلْحِقٌ، اللَّهُمَّ إنَّا نستعينُكَ، ونستغفرك، ونُثْنِي عليكَ الخيرَ، ولا نَكْفُرُك، ونُؤمِنُ بِكَ ونَخْضَعُ لَك، ونَخْلَعُ من يكفُرُك.

دعاء القنوت في صلاة التراويح

اللهم نعوذ بك أن نقول زورا أو نغشى فجورا اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم أجعل رزقنا رغداً ولا تشمت بنا أحداً ولا تجعل لكافر علينا يدا اللهم آمنا في أوطاننا واحفظ .

اللهم أولات أمورنا و وفق بالحق إمامنا وولي أمرنا اللهم اكف المسلمين كيد الكفار ومكر الفجار وشر الأشرار وشر طوارق الليل والنهار يا عزيز يا غفار.

اللهم أغثنا اللهم أرزقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك اللهم من شر ما استعاذ به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ومنك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صلي وسلم على النبي المصطفى والرسول المجتبى وعلى آلة وأصحابه أجمعين.

اللَّهمَّ إيَّاكَ نَعبُدُ، ولَكَ نصلِّي ونَسجُدُ وإليكَ نَسعَى ونَحفِدُ ، نَرجو رَحمتَكَ، ونَخشَى عذابَكَ، إنَّ عذابَكَ بالكافِرينَ مُلحِقٌ، اللَّهمَّ إنَّا نَستعينُكَ ونَستغفِرُكَ ، ونُثني عَليكَ الخيرَ، ولا نَكْفرُكَ، ونؤمنُ بِكَ، ونخضَعُ لَكَ، ونَخلَعُ مَن يَكْفرُكَ).

اللهم إِنَّي أعوذُ برضاكَ من سخَطِكَ وأعوذُ بمعافاتِكَ من عقوبَتِكَ وأعوذُ بك منكَ لا أُحْصي ثناءً عليكَ أنتَ كما أثنيتَ على نفسِكَ).

اللـهُم إنا نعوذ ُ بك من زوال نعـمتِكوتحـوّل عافيتـِك وفَجأةِ نِقـمتـِك وجميعِ سَخطـِك.

اللـهم اٍنا نسألـُك موجباتِ رحمتـِك .. وعـزائمَ مغفرتك .. والغـنيمةَ من كل بـِر .. والسلامة من كل اٍثم .. والفوزَ بالجنة.. والنجاة من النـار .. يا ذا الجلال والإكرام.

اللـهُم إنا نعوذ بك أن نَضِـل أو نـُضَـل .. أو نَـزِل أو نُــزَل .. أو نَجهـل أو يُجهَل علينا .. أو نظـلِم أو نـُـظـلم . اللهُـم اٍنا نسألك عيشةً نقيةً .. وميتةً سويةً .. ومـَرَداً غير مخـزٍ ولا فاضِح.

كيف تصلى صلاة التراويح

كيف تصلى صلاة التراويح في البيت فهي كغيرها من الصلوات، حيث يستقبل المصلي القبلة ويبدأ صلاته بتكبيرة الإحرام، ويقرأ دعاء الاستفتاح سراً، ويكمل الركعتين كالمعتاد ويسلّم، ثم يبدأ من جديد ويفعل ذلك في كل ركعتين من صلاة التراويح، ويتم استكمالها إما بثماني ركعات أو 10 ركعات أو حتى 20 ركعة وفقاً لما يستطيع، فلا حرج في ذلك.

عدد ركعات صلاة التراويح

صلاة التراويح تشمل 20 ركعة دون صلاة الوتر، ثم تؤدّى الوتر ثلاث ركعات، بحيث تُصلى التراويح ركعتين ركعتين، ويسلّم المصلي بعد كل ركعتين.

دعاء السديس صلاة التراويح

اللهم إنا نحمدك ونستعينك، ونستهديك، ونؤمن بك ونتوكل عليك، ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفرجك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق، لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره.

أهمية صلاة التراويح

لصلاة التراويح الكثير من الفضائل، منها: سبب لمغفرة الذنوب؛ لحديث النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (كانَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ يُرَغِّبُ في قِيَامِ رَمَضَانَ مِن غيرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ فيه بعَزِيمَةٍ، فيَقولُ: مَن قَامَ رَمَضَانَ إيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ).

دعاء بعد الانتهاء من صلاة التراويح

اللهم ياواصل المنقطعين أوصلنا إليك، وهب لنا منك عملاً صالحاً يقربنا إليك، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، اللهم أحسن وقوفنا بين يديك، اللهم لاتخزنا يوم العرض عليك، اللهم تقبل صلاتنا، وصيامنا، وقيامنا، وركوعنا، وسجودنا، وأذكرنا، وسائر أعلمنا.

دعاء صلاة التراويح 1442 مكتوب

اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا أبدا ما أحييتنا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين.

اجمل دعاء صلاة التراويح

اللهم أني أسألك من الخير كله عاجله وأجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وأجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل.

دعاء صلاه التراويح مستجاب

اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. ومن طاعتك ما تبلّـغـُـنا به جنتَـك، ومن اليقين ما تُهـّون به عـلينا مصائبَ الدنيا. ومتـّعـنا اللهم باسماعِـنا وأبصارِنا وقـواتـِنا ما أبقيتنا، واجعلهُ الوارثَ منا. واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصُرنا على من عادانا، ولا تجعـل مصيبـتَـنا في ديننا.

اجمل دعاء صلاة التراويح

اللهم أني أسألك من الخير كله عاجله وأجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وأجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل.

دعاء صلاه التراويح مستجاب

اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. ومن طاعتك ما تبلّـغـُـنا به جنتَـك، ومن اليقين ما تُهـّون به عـلينا مصائبَ الدنيا. ومتـّعـنا اللهم باسماعِـنا وأبصارِنا وقـواتـِنا ما أبقيتنا، واجعلهُ الوارثَ منا. واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصُرنا على من عادانا، ولا تجعـل مصيبـتَـنا في ديننا.