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سلطنة عمان: نطرح افكارا للتقارب الفلسطيني الاسرائيلي.. ولسنا وسطاء

سلطنة عمان: نطرح افكارا للتقارب الفلسطيني الاسرائيلي.. ولسنا وسطاء
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