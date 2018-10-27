سلطنة عمان: نطرح افكارا للتقارب الفلسطيني الاسرائيلي.. ولسنا وسطاء

يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان

قال يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان السبت، إن السلطنة تطرح أفكارا لمساعدة الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على التقارب لكنها لا تلعب دور الوسيط.

وأضاف الوزير العماني خلال قمة أمنية في البحرين بعد يوم من زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لسلطنة عمان إن بلاده تعتمد على الولايات المتحدة ومساعي رئيسها دونالد ترامب في العمل باتجاه “صفقة القرن”، مشيرا إلى عملية السلام في الشرق الأوسط.

وأعرب وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة عن دعمه لدور سلطنة عمان في محاولة إقرار السلام الفلسطيني الإسرائيلي، في حين قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن بلاده ترى أن عملية السلام هي مفتاح تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وجاءت زيارة نتنياهو النادرة لسلطنة عمان بعد أيام من زيارة قام بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس للبلد الخليجي، واستمرت ثلاثة أيام والتقى أيضا خلالها بالسلطان قابوس.

ورافق نتنياهو في زيارته الجمعة مسؤولون كبار بينهم رئيس جهاز المخابرات (الموساد) ومستشار رئيس الوزراء للأمن القومي.

وقال بن علوي “إسرائيل دولة موجودة بالمنطقة ونحن جميعا ندرك هذا، العالم أيضا يدرك هذه الحقيقة وربما حان الوقت لمعاملة إسرائيل بالمثل وأن تتحمل نفس الالتزامات”.