انتحاري يفجر نفسه خلال مطاردة بالقاهرة وانباء عن مقتل رجل أمن

ارشيف

قال مصدر امني مصري ان ارهابيا فجر نفسه مساء الاثنين، إثر مطاردة قوات الأمن له للقبض عليه في منطقة الكحكيين بالدرب الأحمر في شارع الأزهر بوسط العاصمة القاهرة، بينما تحدثت تقارير عن مقتل رجل امن واسابة اخر جراء الانفجار.

ونقل موقع صحيفة "المصري اليوم" عن المصدر قوله "أن الإرهابي متورط في ارتكاب عدد من الوقائع الإرهابية".

وأشارت قناة "العربية" الى تقارير تحدثت عن مقتل أمين شرطة وإصابة ضابط من الأمن الوطني في الانفجار.

وفرضت الأجهزة الأمنية طوقا لتمشيط منطقة الدرب الأحمر بحثا عن أي متفجرات أخرى.

ومن جانبه، نقل موقع قناة "البلد" عن مصادر قولها ان "الإرهابي هو من قام بزرع قنبلة بجوار ارتكاز أمني ناحية مسجد الإستقامة بميدان الجيزة يوم الجمعة الماضية والتي نجحت الأجهزة الأمنية فى اكتشافها وتفجيرها دون حدوث أي خسائر فى الأرواح" .