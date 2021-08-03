سنجار تزيح الستار عن تمثال إيزيدية قتلت أميرا في "داعش"

أزيح الستار في مدينة سنجار شمال العراق الثلاثاء، عن تمثال لامرأة ايزيدية لقيت حتفها على يد تنظيم داعش بعد قتلها أميرا في تنظيم خلال تصديها لمحاولة سبيها مع نساء اخريات من بنات جلدتها.

أزيح الستار في مدينة سنجار شمال العراق الثلاثاء، عن تمثال لامرأة ايزيدية لقيت حتفها على يد تنظيم داعش خلال تصديها لمحاولة سبيها مع نساء اخريات من بنات جلدتها، وبعد قتلها أميرا في التنظيم.

وجرى نصب التمثال تكريما لذكرى الأم كولي التي قتلت خلال اجتياح تنظيم داعش لمدينة سنجار عام 2014.

وقالت ابنتها دليمان لوكالة انباء "سبوتنيك" ان والدتها "استشهدت في مثل هذا اليوم 3 أغسطس 2014 بعد أن اشتبكت مع قياديين وعناصر من تنظيم "داعش" وتمكنت من قتل قيادي أمير لأنها رفضت أن يختطفوا أختي".

وأضافت: "نحن عائلة كبيرة وأمي كان لديها سلاح مسدس أخذته معها عند نزوحنا من مدينتنا ناحية سنوني التابعة لقضاء سنجار هربا من الإبادة والاختطاف على يد عناصر "داعش" الإرهابي في الثالث من أغسطس 2014".

وتابعت "في ذلك اليوم انقسمنا إلى قسمين الأول اتجه إلى إقليم كردستان، وأنا وأبي وأختاي واثنتان من زوجات إخواني توجهنا إلى كردستان، أما أمي وأختي وأخي وعائلة جيراننا اتجهوا إلى جبل سنجار وعلى الطريق تعرض لهم عناصر وقياديون من داعش".

- النهاردة الذكرى السابعة ل (اضطهاد وابادة اليزيديين). من طرف "دا*عش". المهم من آلالآف (القصص والتضحيات). في قصة عظيمة لفتت نظري عن "أم عظيمة إسمها (الأم كولي)". بسبب شجاعتها وقوتها حمت عشرات البنات من (السبي والإغتصاب). يلا أحكيها ليكم :#الابادة_الايزيدية#YazidiGenocide pic.twitter.com/ltemUZ6Mgx — A_hmed (@Ahmeeddd44) August 3, 2021

ومضت دليمان قائلة: "أمي رفضت أن يأخذوا أختي ويختطفوها مع نساء جيراننا وقالت لهم: نحن لدينا شرف وكرامة ولن نسمح لكم باختطافنا.. ليرد عليها عناصر التنظيم الإرهابي: سنأخذ النساء أيضا لدينا عمل معهن. فجددت أمي رفضها وقالت لهم ما هو العمل؟ أن تغتصبوا النساء والفتيات؟ لن أسمح لكم".

واضافت "أخرجت المسدس وأطلقت النار عليهم وتمكنت من قتل قيادي أمير منهم وأصابت آخر بجروح مات على إثرها في وقت لاحق حسبما علمنا".

وتابعت: "لكنهم قتلوا أمي وهي من مواليد 1961 واختطفوا أختي التي كانت تبلغ من العمر تقريبا 14 عاما وتعرضت للاغتصاب 21 مرة على يد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي وأول شخص قام باغتصابها سعودي الجنسية".

واستطاعت دليمان أن تحرر أختها قبل عامين من الحدود التركية مقابل 130 ورقة أي 13 ألف دولار أمريكي.

وذكرت في ختام حديثها، أن أختها فقدت السمع بأذنيها تماما إثر قصف نفذته إحدى الطائرات الحربية أثناء استهدافها منزلا للـ"دواعش" كانت فيه، وحاليا نحن نتواصل معها عبر الكتابة.