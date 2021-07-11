سوريا.. استهداف قاعدة للتحالف الدولي بقذيفة صاروخية

استهدف حقل غاز شرق سوريا الذي تتمركز فيه قوات تابعة للتحالف الدولي بقذيفة صاروخية

وسقطت القذيفة بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان في حقل كونيكو للغاز في ريف دير الزور الشرقي قرب قاعدة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة فلول تنظيم الدولة الاسلامية، حيث دوى انفجار في المنطقة دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

ولم يتسن الحصول على تعليق من التحالف بشأن ذلك الاستهداف.

ويأتي الحادث الأخير وسط توترات متصاعدة في أعقاب الضربات الامريكية الشهر الماضي ضد ثلاثة أهداف قالت واشنطن إن جماعات موالية لإيران تستخدمها في شرق سوريا وغرب العراق.

ورجح المرصد أن ميليشيات ايرانية غربي الفرات وراء الحادث الذي يأتي بعد سلسلة من الهجمات استهدفت حقل العمر النفطي الذي توجد فيه أكبر قاعدة للتحالف الدولي في سوريا.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا أن “دوي انفجار” سُمع “من جهة معمل كونيكو للغاز الذي تتخذه قوات الاحتلال الأميركي قاعدة عسكرية بريف دير الزور الشرقي”، دون ان تقدم تفاصيل إضافية.