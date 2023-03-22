سوريا تؤكد دعمها لسيادة الأردن وسلامة أراضيه

البوابه - شددت الجمهورية العربية السورية على دعمها الكامل لسيادة الأردن ووحدة وسلامة أراضيه وجاءت التصريحات السورية تلك وفقا لبيان أصدرته وزارة الخارجية السورية وقامت الوكالة الرسمية للأنباء (سانا) بنشره.

وأشار البيان إلى أن سوريا لا تستغرب التصريحات العنصرية المتكررة لمسؤولي الكيان الإسرائيلي.

واعتبر الخارجية السورية أن التصريحات تلك بمثابة تعبير واضح عن حقيقة هذا الكيان ومدى عدوانيته وأطماعه التوسعية في المنطقة، كما أنه تعبير عن حجم استهتاره بأبسط قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية أن سوريا تجدد وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل كافة حقوقه بما في ذلك الاستقلال وإنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وكان بتسلئيل سموترتيش وزير المال الإسرائيلي المتطرف ورئيس حزب الصهيونية الدينية قال في وقت سابق عبر مشاركة في أمسية بالعاصمة الفرنسية باريس بأنه لا يوجد شيء اسمه الشعب الفلسطيني وأنه اختراع وهمي لم يتجاوز عمره 100 سنة.

وجاءت تصريحات الوزير الاسرائيلي المتطرف عقب شهر على تحريضه على الشعب الفلسطيني، ودعواته إلى محو بلدة حوارة الفلسطينية في قضاء نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

كما استخدم الوزير سموترتيش خريطة لإسرائيل تضم المملكة الأردنية الهاشمية والأراضي الفلسطينية المحتلة.

