سوريا تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط دمشق

البوابه - تصدت مضادات الدفاع الجوي السوري لعدوان إسرائيلي في محيط العاصمة دمشق، فجر اليوم الخميس، حيث هز دوي الانفجارات حالة السكون في البلاد في الأسبوع الأول من شهر رمضان.

وقال مصدر أمني سوري أن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من فوق أراضي الجولان المحتل جنوب شرق سوريا، باتجاه بعض المواقع العسكرية بمحيط العاصمة دمشق.

وتتعرض في العادة الأراضي السورية وبشكل دوري لضربات جوية إسرائيلية، وتتهم الحكومة السورية إن من قام بتنفيذها إسرائيل، بينما لا تتبنى تل أبيب أو تنفي صلتها بالهجمات المتكررة تلك.



