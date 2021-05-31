سوريا.. حظر تجوال ليومين إثر المظاهرات ضد قانون التجنيد الإجباري

أصدرت "الإدارة المدنية الديمقراطية لمدينة منبج وريفها" قرارا بحظر التجوال لمدة 48 ساعة بعد المظاهرات التي شهدتها المدينة ضد قانون التجنيد الإجباري الذي فرضته الإدارة الذاتية.

وجاء في بيان الإدارة أنه "نظرا للظروف الطارئة التي تمر بها منبج وريفها بتاريخ 31 مايو 2021، وحرصا على سلامة وأمن أهلنا في منبج وريفها، يفرض حظر تجوال اعتبارا من الساعة الواحدة ليلا بتاريخ 01 يونيو 2021 لمدة 48 ساعة".

يذكر أن العديد من القتلى والجرحى سقطوا في المظاهرات، فيما تم إحراق حواجز ومقرات "قوات سوريا الديمقراطية" في بعض القرى بالمنطقة. (RT)