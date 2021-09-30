سوريا.. هجوم صاروخي على قاعدة أمريكية في الحسكة

تعرضت قاعدة أمريكية في منطقة الحسكة شمال شرق سوريا، ظهر اليوم الخميس، لهجوم بالقذائف الصاروخية، وقالت مصادر أن سحابة كبيرة من الدخان تصاعدت من داخل القاعدة.

وقالت مصادر محلية، أن الانفجار الذي استهدف القاعدة الأمريكية ، ضمن مبنى (مديرية حقول نفط الجبسة) وسط مدينة الشدادي، كان قويا وهز المدينة التي تقع جنوبي محافظة الحسكة.

ويعد الهجوم الذي استهدف القاعدة الأمريكية في حقول نفط الجبسة، الثاني من نوعه منذ بداية الشهر الحالي

وبينت المصادر أن عملية إطلاق القذائف الصاروخية تمت من الجهة الشمالية الغربية لمدينة الشدادي، وهي منطقة خالية من السكان، وتتشكل من تلال ووديان ومغاور، نظرا لأنها بقايا مقالع حجرية ورخام.

ورجحت المصادر وقوف أبناء القبائل العربية وراء الهجوم، مؤكدة أن القاعدة الأمريكية، أو ما تسمى "قاعدة التحالف الدولي" اللاشرعي، تعرضت في التاسع من الشهر الحالي للقصف بقذيفتين صاروخيتين وأن واحدة منها سقطت داخل القاعدة بشكل مباشر، وتلا ذلك حدوث استنفار كبير في محيط وداخل القاعدة.

يشار أن القواعد الأمريكية اللاشرعية بريف دير الزور الشرقي المتواجدة ضمن حقول النفط والغاز تعرضت لعدد من عمليات الهجوم والاستهداف عبر القذائف الصاروخية خلال الفترة الماضية، وذلك ضمن التوسع الكبير في عمليات المقاومة العشائرية والرفض الشعبي للتواجد الأمريكي وممارساته مع تنظيم "قسد"، التي تتركز على سرقة النفط والثروات الباطنية والقمح.