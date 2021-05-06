سوريا.. 6 متقدمين يعترضون على عدم قبول طلبات ترشحهم لمنصب الرئيس

اعترض ستة ممن رفضت طلبات ترشحهم لمنصب الرئيس في سوريا أمام المحكمة الدستورية العليا حسبما أعلنت الأخيرة في نهاية مهلة التظلم

وقال رئيس المحكمة محمد جهاد اللحام إن المحكمة الدستورية العليا تسلمت خلال مدة تقديم طلبات التظلم للمرشحين في انتخابات رئيس الجمهورية المحددة بثلاثة أيام ستة طلبات تظلم.

ونقلت وكالة سانا عن اللحام أن الهيئة العامة للمحكمة "سوف تجتمع وتبت بهذه التظلمات في المواعيد والمهل القانونية المحددة".

وكانت المحكمة أصدرت في 3 من الشهر الجاري إعلانا أوليا تضمن قبول طلبات ثلاثة مرشحين هم: عبد الله سلوم عبد الله وبشار حافظ الأسد ومحمود أحمد مرعي، ورفضت باقي الطلبات "نظرا لعدم استيفائها الشروط الدستورية والقانونية".

وقالت المحكمة وقتها إن من حق الذين رفضت طلبات ترشحهم أن يتظلموا من القرار خلال ثلاثة أيام، وهي المهلة التي انتهت اليوم.

ومن المقرر أن يجري الاقتراع في الانتخابات الرئاسية يومي: 20 من الشهر الجاري للسوريين في الخارج، و26 من الجاري للسوريين في الداخل.