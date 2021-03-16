سورية: رفع اسعار المشتقات النفطية وسط حصار خانق

اعلن نظام الرئيس السوري بشار الاسد عن رفع اسعار المشتقات النفطية في وقت يعاني الشعب السوري من حصار خانق وعقوبات ادى الى المزيد من تدوهور الوضع المعيشي في البلاد

وقالت تقارير ان سعر البنزين ارتفع بأكثر من 50 في المائة، وسط تفاقم أزمة شح المحروقات وانهيار اقتصادي متسارع يضرب البلاد، التي اعتادت خلال الأسابيع الماضية على مشهد الطوابير أمام محطات الوقود. في وقت ارتفع سعر الدولار الى اكثر من 4500 ليرة سورية بعد ان كان 49 ليرة قبل الثورة السورية على نظام بشار الاسد

وأعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، مساء أمس، على صفحتها بموقع «فيسبوك»، أنها عدلت سعر لتر البنزين الممتاز أوكتان 90 للكميات المخصصة على البطاقة الإلكترونية، مدعوم وغير مدعوم، إلى 750 ليرة سورية للتر الواحد بعدما كان 475، أي بزيادة قدرها نحو 58 في المائة.

كذلك زادت سعر البنزين غير المدعوم إلى ألفي ليرة للتر الواحد بعدما كان 1300 ليرة، أي بزيادة نحو 54 في المائة تقريباً.

وقررت الوزارة أيضاً تحديد سعر أسطوانة الغاز المنزلي بـ3850 ليرة سورية، مقارنة مع 2700 ليرة في السابق.

وتشهد سوريا، التي دخل النزاع فيها الأسبوع الحالي عامه الحادي عشر، أزمة اقتصادية خانقة فاقمتها مؤخراً تدابير التصدي لوباء «كوفيد - 19». كذلك زاد الانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان المجاور، حيث يودع سوريون كثر، بينهم رجال أعمال، أموالهم، الوضع سوءاً في سوريا.

ومنذ بدء النزاع عام 2011، مُني قطاع النفط والغاز في سوريا بخسائر كبرى تقدر بـ91.5 مليار دولار جراء المعارك وتراجع الإنتاج مع فقدان النظام السيطرة على حقول كبرى، فضلاً عن العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الدول الغربية، آخرها العقوبات التي أعلنت عنها بريطانيا، الاثنين، وطالت ستة مسؤولين سوريين.

ويعيش غالبية السوريين اليوم تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة، بينما تضاعفت أسعار السلع في أنحاء البلاد خلال العام الأخير. ويعاني 12.4 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، وفق برنامج الأغذية العالمي.

