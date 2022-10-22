سورية: 3 شهداء في الغارة الاسرائيلية على دمشق

كشفت مصادر وتقارير سورية مطلعة ان استشهاد 3 جنود سوريين في الغارات التي شنتها قوات الاحتلال الاسرائيلي على دمشق ومحيطها الليلة الماضية

وقالت المصادر ان القوات النظامية السورية نعت كل من - عبد الباسط الضاهر ‎من المخرم في حمص - يزن هلالي من داريا - رفاعي حمادة من الغوطة وقالت انهم قضوا في العدوان الاسرائيلي

وكان بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة السورية قد افاد بان العدوان الاسرائيلي قد اسفر عن خسائر في الماديات فقط، واكد ان الدفاعات الجوية السورية تصدت للهجوم الاسرائيلي

وتحدثت مصادر خاصة عن الاهداف التي قصفتها اسرائيل ليلة امس الجمعة واوضحت "استهدفت ثلاثة مواقع في محيط العاصمة دمشق بأربعة صواريخ "أرض- أرض" أطلقتها من هضبة الهجوم، وأشارت إلى أن الصواريخ استهدفت مستودعا مؤقتا للميليشيات الإيرانية في المنطقة الواقعة بين بلدة الحسينية ومنطقة عقبة العادلية جنوبي العاصمة دمشق ما أدى إلى انفجاره بالكامل".

واشارت الى تعرض مقر عسكري لميليشي "الحرس الثوري" الإيراني في محيط مطار دمشق الدولي من الجهة الجنوبية كذلك مستودع لميليشيا "حزب الله" اللبناني يقع في منطقة الديماس شمال غربي دمشق.

واضافت ان العدوان الاسرائيلي وجد مقاومة من دفاعات الجيش السوري الجوية في جبل المانع واللواء 65 التابعين للفرقة الأولى.

