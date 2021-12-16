سوريون يهاجمون مذيعة بتهمة "التطبيع"

شن سوريون هجوما حادا، على هيفي بوظو المذيعة السابقة في قناة "أورينت" المعارضة للنظام في دمشق، بعد نشرها تدوينات جديدة تتعلق بتغطيتها لمسابقة جمال الكون التي أقيمت في "اسرائيل" مؤخرا.

الهجوم على المذيعة "بوظو" لم يقتصر على مؤيدي النظام السوري فقط بل شارك به أيضا كثر من المعارضين، الذين اعتبروا أن الإعلان عن زيارتها لدولة الاحتلال يدخل في باب التطبيع مع "اسرائيل".

وكانت المذيعة السورية، قد أجرت في عام 2018 حوارا مع السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون، وعرض على شاشة "أورينت" (المعارضة).

🔴سعدت بالتعرف على ملكة جمال العراق السابقة @RealSarahIdan و التي تم تكريمها في مسابقة @MissUniverse على شجاعتها في الدعوة للسلام بين العرب و إسرائيل و على الصحفية الأميركية @JustHallel خلال تغطيتي للحفل ل @WatchYalla 💖 شكراً لمنظمة شراكة على دعوتي @sharakango 💖 pic.twitter.com/xBZt0MA1oR — Hayvi Bouzo هيفي بوظو (@hayvibouzo) December 14, 2021



"بوظو" قالت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي إنها تغطي "فعاليات مسابقة ملكة جمال الكون في إيلات التي تشارك فيها ملكات جمال من أكثر من 81 دولة و منها للمرة الأولى البحرين و المغرب".



وأضافت: "ترقبوا بوستات قادمة عن تغطيتي لهذا الحدث التاريخي".