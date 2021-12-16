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سوريون يهاجمون مذيعة بتهمة "التطبيع"

منشور 16 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 11:37
هيفي بوظو
هيفي بوظو المذيعة السابقة في قناة "أورينت" المعارضة

شن سوريون هجوما حادا، على هيفي بوظو المذيعة السابقة في قناة "أورينت" المعارضة للنظام في دمشق، بعد نشرها تدوينات جديدة تتعلق بتغطيتها لمسابقة جمال الكون التي أقيمت في "اسرائيل" مؤخرا.

الهجوم على المذيعة "بوظو" لم يقتصر على مؤيدي النظام السوري فقط بل شارك به أيضا كثر من المعارضين، الذين اعتبروا أن الإعلان عن زيارتها لدولة الاحتلال يدخل في باب التطبيع مع "اسرائيل".

وكانت المذيعة السورية، قد أجرت في عام 2018 حوارا مع السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون، وعرض على شاشة "أورينت" (المعارضة).


"بوظو" قالت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي إنها تغطي "فعاليات مسابقة ملكة جمال الكون في إيلات التي تشارك فيها ملكات جمال من أكثر من 81 دولة و منها للمرة الأولى البحرين و المغرب".

وأضافت: "ترقبوا بوستات قادمة عن تغطيتي لهذا الحدث التاريخي".

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