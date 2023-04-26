سوري يقتل ابنتيه ويحتجز اخرتين ويصيب ضابطين وينتحر

أقدم مواطن سوري على قتل ابنتيه واحتجاز اخرتين كرهائن وعند محاولة اعتقالة من قبل الشرطة السورية القى قنبلة على دوريتهم مما اسفر عن اصابة ضابطين بجروح قبل ان يقدم الجاني على الانتحار

وفي التفاصيل فقد ورد بلاغ إلى قيادة شرطة محافظة حلب عن قيام شخص يدعى (حسن جدعو) بقتل ابنتيه ضمن منزله الكائن في محلة تل شغيب بحلب قبل مدة ودفنهما بفناء المنزل

حيث تحركت قوة امنية من فرع الأمن الجنائي في حلب إلى المكان وعندما رآها الجاني اقدم على احتجاز ابنتيه الاخرتين (هبة وحلا) كرهائن وهدد بتفجير قنبلة كانت بحوزته في حال الاقتراب منه، بعد ان فشلت ثلاثة قنابل القاها على رجال الامن في ردع الدورية او ارهابها وفي القنبلة الرابعة حيث انفجرت بالقرب منه اسفرت عن اصابته وابنتيه واثنين من الضباط قبل ان يعلن عن وفاة المدعو (حسن جدعو) في المشفى.

وعثر على جثة سيدرا ( 14 عاما) مدفونة ضمن فناء المنزل وقالت شقيقتها نورا (15 عاما أن والدها أقدم على قتل بعد الاعتداء عليها وقام بدفنها بحضور زوجة والدها المدعوة (هناء)، وبعد مدة بسيطة قام بقتل شقيقتها (لميس) عمرها حوالي ( 13 عام) وحرق جثتها ورمي رمادها بحضور شقيقها المدعو (عبدو) 16 عام، وأن والدتها مطلقة ولا تقيم معهم في المنزل.

واعلنت الشرطة السورية في حلب عن اعتقال المدعوة هناك وعبدو والشروع في عملية تحقيق لكشف جميع ملابسات الجريمة.