سوليفان: إيران تستعد لتزويد روسيا بمئات الطائرات المسيرة

قال مستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، إن إيران تستعد لتزويد روسيا بمئات الطائرات بدون طيار "المسيرة"، وأن وفدا روسيا زار وسط طهران، مرتين على الأقل خلال الشهر الماضي، لفحص تلك النوعية من الطائرات.

وبدأت إيران في عرض طائرات شاهد-191 وشاهد-129، المعروفة أيضًا باسم الطائرات بدون طيار أو الطائرات الدرون على روسيا في مطار كاشان جنوب طهران في يونيو، حسبما قال مسؤولون أميركيون لشبكة CNN.

وكلا النوعين من الطائرات بدون طيار قادران على حمل صواريخ دقيقة التوجيه.

وقال سوليفان لشبكة CNN في بيان: "لدينا معلومات تفيد بأن الحكومة الإيرانية تستعد لتزويد روسيا بعدة مئات من الطائرات بدون طيار، بما في ذلك الطائرات بدون طيار المسلحة".

وأضاف سوليفان: "هناك وفد روسي رسمي تلقى مؤخرًا عرضًا للطائرات بدون طيار الإيرانية القادرة على الهجوم". وتابع "هذه الصور التي تم التقاطها في يونيو تظهر الطائرات بدون طيار الإيرانية التي شاهدها وفد الحكومة الروسية في ذلك اليوم. وهذا يشير إلى اهتمام روسيا المستمر بامتلاك طائرات إيرانية بدون طيار قادرة على الهجوم".

وقال سوليفان إنه على حد علم الولايات المتحدة، فإن زيارة يونيو "كانت المرة الأولى التي يزور فيها وفد روسي هذا المطار لحضور مثل هذا العرض".

وقال المسؤولون إن وفدا روسيا زار المطار لعرض مماثل مرة أخرى في الخامس من يوليو.

وتأتي هذه الأخبار في الوقت الذي يختتم فيه بايدن رحلته إلى الشرق الأوسط، حيث كانت إيران نقطة رئيسية للنقاش بين الولايات المتحدة وإسرائيل والمملكة العربية السعودية ودول الخليج.

وقال مسؤول أميركي لشبكة CNN إن الشراكة المتنامية بين إيران وروسيا تجسد سبب حاجة الولايات المتحدة للحفاظ على وجودها ونفوذها في الشرق الأوسط.

ولا يزال بايدن يتعرض لضغوط متزايدة للتوصل إلى خطة قابلة للتطبيق لتقييد إيران، حيث تلاشت الآمال في إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 بعد تعثر المحادثات في الدوحة الشهر الماضي.