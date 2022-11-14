سوناك في قمة الـ20 منتقدا الصين

يشارك ريشي سوناك رئيس الوزراء بريطانيا بقمّة مجموعة العشرين في إندونيسيا.

وسيشير رئيس الوزراء البريطاني إلى ضرورة امكانية حصول البلدان النامية على قروض لضمان النموّ الاقتصادي من دون الاعتماد على مُقرضين وصفهم بـ الإستغلاليّين.

وسيدعو رئيس الوزراء بريطانيا إلى الاتّحاد ضدّ " جهات خبيثة " في الاقتصاد العالمي ، في هجوم مُستتر على الصين.

وسيشدّد سوناك على أهمّية الوحدة الغربيّة بمواجهة روسيا في خضمّ الحرب على أوكرانيا، وهو يريد أيضًا من حلفائه تعزيز النظام المالي الدولي، ولا سيّما منظّمة التجارة العالميّة، حسبما ذكر داونينغ ستريت مساء الأحد.كذلك، سيشدّد سوناك على أهمّية إصلاح منظّمة التجارة العالميّة للحدّ من “تلاعب جهات خبيثة بالأسواق العالميّة”، في هجوم مبطّن آخر على الصين، عضو مجموعة العشرين.

وكان سوناك أفاد قبل توجّهه إلى بالي قائلا: "لكنّ معالجة أكبر أزمة اقتصاديّة منذ عقد تتطلّب جهودًا متضافرة من أكبر اقتصادات العالم، فهذه ليست مشاكل يمكننا حلّها بمفردنا".