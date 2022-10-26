سوناك يهاتف بايدن وزيلينسكي ويتعهد بالتصدي لروسيا والصين

تلقى رئيس الوزراء البريطاني الجديد، ريشي سوناك، اتصالا من الرئيس الاميركي جو بايدن، بعد قليل من تكليفه بقيادة وتشكيل الحكومة ، واعلن البيت الابيض ان الزعيمين اتفقا على تقديم الدعم اللازم لاوكرانيا في مواجهة روسيا والتصدي لمخططات الصين

بايدن يهاتف سوناك

ووفق بيان للبيت الابيض فان بايدن وسوناك أكدا على “العلاقة الخاصة” بين الولايات المتحدة وبريطانيا، وقالا إنهما سيعملان معا لتعزيز الأمن والازدهار العالميين" .

وحسب ما افاد به البيت الابيض فقد اتفق الزعيمان على الاهتمام بالوضع في اوكرانيا وقال “اتفق الزعيمين على العمل معا لدعم أوكرانيا ومحاسبة روسيا على عدوانها”.

وبخصوص العلاقة مع الصين اكد البيت الابيض ان بايدن وسوناك تعهدا بمواجهة "التحديات التي تفرضها الصين” ، التي وصفتها واشنطن بأنها أكبر منافسها الجيوسياسي والاقتصادي على المسرح العالمي، ويلتقي الزعيمان شخصياً في قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا الشهر المقبل.

سوناك وزيلينسكي

على صعيد متصل وعد سوناك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن دعم بريطانيا لأوكرانيا سيكون ثابتًا و “قويًا كما كان دائمًا في ظل رئاسته للوزراء” حسب المتحدث باسم “داونينج ستريت”(المقر الرئاسي البريطاني في لندن) وأكد سوناك لزيلنسكي على ضرورة استمرار العقوبات الاقتصادية على روسيا ، وذلك في اتصال هاتفي بين الزعيمين