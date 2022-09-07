سويسرا.. الغرامات والسجن لمن يدفىء منزله "بشكل زائد"

يتوقع خبراء، أن يواجه السويسريون أخطارا عالية، مع اقتراب دخول فصل الشتاء، وحدوث نقص كبير في امدادات الطاقة، بسبب الواقع الجديد الذي فرضته الحرب في أوكرانيا، على الدول الأوروبية، وفرض عقوبات على روسيا لتتراجع عن عملياتها العسكرية ضد "كييف".

ووجهت السلطات السويسرية، بفرض غرامات، وعقوبات تصل حد السجن لمدة ثلاث سنوات، في حال انتهاك مواطنيها لقانون الإمدادات، ورفع درجة حرارة منازلهم أكثر من 19 درجة مئوية (66.2 درجة فهرنهايت)هذا الشتاء.

وقال المتحدث باسم وزارة الاقتصاد السويسرية ماركوس سبورندلي لصحيفة "بليك" اليوم الثلاثاء: "انتهاكات قانون الإمدادات في البلاد تشكل دائما مخالفات أو حتى جرائم وتستوجب مقاضاة السلطات (لمرتكبيها) بشكل تلقائي".

وبحسب الصحيفة، ففي حالة الانتهاك المتعمد للمبادئ، قد يواجه المواطنون عقوبة بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات. أفادت "بليك" أنه حتى الانتهاك الناتج عن الإهمال لهذه الإجراءات سيعاقب عليه بغرامة.

في أواخر أغسطس/ آب، قالت السلطات السويسرية إنه في حالة نقص الغاز، يجب ألا تتجاوز درجة الحرارة في الغرف التي يتم تسخينها بالغاز 19 درجة مئوية، وفقا لمشروع مرسوم.

علاوة على ذلك، لا يمكن تسخين المياه إلا حتى 60 درجة مئوية، بينما يُحظر استخدام السخانات أو خيام الهواء الساخن، ويجب أيضا إيقاف حمامات الساونا والمسابح.

من المتوقع أن تواجه سويسرا مخاطر عالية بشكل لا يصدق لنقص الكهرباء والغاز. في أواخر أغسطس، حث فيرنر لوجينبول، رئيس مفوضية الكهرباء السويسرية، المواطنين على تخزين الشموع والحطب، مشيرا إلى احتمال انقطاع التيار الكهربائي في الشتاء المقبل.

تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي

واحتفت المفوضية الأوروبية قبل أيام بالإعلان عن بلوغ حجم تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي نسبةً تتجاوز 80%، لولا أن التدقيق في المعطيات يظهر أن هناك تفاوتا في حجم التخزين، فهناك دول بالفعل نجحت في تخزين ما يكفيها من الغاز، وهناك دول أخرى ستعاني خلال الشتاء المقبل.

ووفق موقع موقع "إيه جي إس آي" (AGSI)، المتخصص في تتبع مخزون الغاز في العالم، فإن الدول الأوروبية الكبرى بلغت مستوى مطمئنا من التخزين كما هو الحال بالنسبة لفرنسا وألمانيا وإيطاليا، بخلاف دول أوروبا الشرقية التي تعاني من نقص حاد في مخزون الغاز.

وهذه نسبة تخزين الغاز في الدول الأوروبية:

ألمانيا: 84% (وهو الهدف الذي كانت تسعى له ألمانيا قبل قطع الغاز القادم من روسيا).

فرنسا: 91% (أكثر الدول الأوروبية تخزينا للغاز).

بلجيكا: 88.5%.

الدانمارك: 88%.

إيطاليا: 82%.

بولندا: 99%.

في المقابل تعيش دول أوروبا الشرقية نقصا في مخزون الغاز: