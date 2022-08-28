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"سويسري مسلم".. السعودية تنفي دخول صحفي إسرائيلي للحرم

منشور 28 آب / أغسطس 2022 - 05:32
ارشيف

نفت السعودية الأحد، ما تردد عن دخول صحفي اسرائيلي الى الحرم المكي، مؤكدة ان من تحدثت "حسابات مجهولة" عن دخوله الى الموقع المقدس هو في الواقع "سويسري مسلم".

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واكدت هيئة مكافحة الإشاعات السعودية على موقعها الرسمي الأحد،  ان “ما يتداول عبر حسابات مجهولة تدار من الخارج عن دخول صحافي إسرائيلي لصحن المطاف بالحرم المكي غير صحيح”. 

واوضحت الهيئة أن”الصورة للسويسري المسلم بيير سيغ وسبق أن اعلن عبر حسابه على إنستغرام أنه اعتنق الإسلام منذ سنوات”، مشيرة الى انه رائد أعمال في مجال العقارات والضيافة. 

ويوثق بيير سيغ، في حسابه على موقع “إنستغرام”، وجوده في الحرم المكي وأدائه الطواف. 

يأتي ذلك بعد حوالي شهر من الإعلان عن تسلل صحافي إسرائيلي إلى داخل الحرم المكي الذي لا يدخله غير المسلم، وإعداده تقريراً لقناة عبرية. 

ونشرت لقناة “13 الإسرائيلية” تقريراً لمراسلها، جيل تماري حول زيارته الى مكة ودخوله عبر المسار الخاص بالمسلمين، حسبما يظهر في التقرير الذي نُشر في 18 تموز/يوليو الماضي. وأثار هذا التقرير حالة غضب واسعة على مواقع التواصل قبل ان تعتذر القناة الاسرائيلية.

كلمات دالة:السعوديةالحرم المكي

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